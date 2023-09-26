Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4,5 Gram Esrar Ele Geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürüttüğü çalışmalarda 4,5 gram esrar ele geçirilirken, 4 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, gençleri zehirlemek için sokak satıcılığı yapan şahıslarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Narkotik ekipleri uyuşturucu madde kullanan şahısların ortamın karanlık ve ıssız olması sebebiyle Tekke Kent Ormanı civarında uyuşturucu kullandığı yönünde artan ihbarlar üzerine bölgeyi kontrol altında tutmak için devriye görevini Tekke Kent Ormanı civarında artırdı. Ekipler devriye sırasında bir aracın park halinde ve farlarının sönük olması üzerine durumdan şüphelenerek aracı kontrol etti. Araçta bulunan N.B., Ç.U., İ.U. ve R.A. araçtan indirilerek üst aramaları yapılacağı sırada, aracın sürücü kapısı yanında kağıda sarılı vaziyette 4,5 gram esrar olduğunu tespit eden narkotik ekibi, uyuşturucu maddeye el koydu. Ekipler araçta bulunan 4 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete getirdi. Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldı. - KONYA