Akşehir'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Öldü, Bir Kişi Yaralandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde 61 yaşındaki ağabeyini silahla öldürüp 84 yaşındaki annesini de yaralan şüpheli, gözaltına aldındı.

Kileci Mahallesi'nde ikamet eden C.Ş. (48), ağabeyi K.Ş. ve annesi F.Ş'yi henüz bilinmeyen nedenle silahla yaraladı.

Ağır yaralanan anne ve oğul, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

K.Ş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, anne F.Ş. ise hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.

Olay yerinden kaçtığı tespit edilen şüpheli C.Ş'nin kullandığı araç, Afyonkarahisar istikametine giderken durduruldu.

Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.