Akşehir'de Şarampole Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen kazada, 82 yaşındaki sürücü Ali Fidan otomobilinin şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

KONYA'nın Akşehir ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ali Fidan (82), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Akşehir Engili Mahallesi yolunda meydana geldi. Ali Fidan'ın kontrolünden çıkan 42 U 2125 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede Fidan'ın öldüğünü belirledi. Fidan'ın cansız bedeni, otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

