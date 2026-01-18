Haberler

Konya'da motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesinde motosiklet çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, operasyonla suçüstü yakalandı. Olayla ilgili 3 kişi adli işlem yapılarak mahkemeye sevk edildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde yüzlerini maskeyle gizleyerek motosiklet çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşanan motosiklet hırsızlığı olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin girdikleri adresi tespit etti.

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.B. ve A.D'yi çalıntı motosikleti parçaladıkları sırada yakaladı. Operasyonda ev sahibi O.K. de gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, çalıntı motosikletin yanı sıra ikinci bir motosiklet daha ele geçirildi. Ele geçirilen motosikletlere el konulurken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. ve A.D. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, O.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur

Ünlü oyuncunun ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
ABD'den Suriye'de operasyon! Bilal Hasan el-Casim öldürüldü

ABD'den intikam saldırısı! Bilal Hasan el-Casim öldürüldü
Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem

Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem
50 kişinin partilediği daire çöktü! Onlarca kişi yaralandı

Büyük facia! Partiye onlarca kişi katılınca dairenin zemini çöktü
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur

Ünlü oyuncunun ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! Anne de baba da 17 yaşında

Çöpte bebek cesedi! İncelemede ortaya çıkan detay şoke etti
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı

Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma personeli tutuklandı