Akşehir'de Kayıp Kişiyi Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, kayıp olarak aranan kişiyi tabancayla öldürdüğü belirlenen zanlı gözaltına alındı.

İlçede "Temsili Nasreddin Hoca" olarak tanınan ve 77 gündür kayıp olan Mehmet Tural'ın (62) annesi Melahat Tural, oğlunun bulunması için katıldığı televizyon programında yetkililerden yardım istedi.

Programa katılan Kenan Y, aralarında çıkan tartışma nedeniyle Tural'ı araçta tabancayla vurarak öldürdüğünü itiraf edince Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kenan Y'yi gözaltına aldı.

Tural'ın, ilçedeki etkinliklerde kostüm giyerek Nasreddin Hoca'yı canlandırdığı öğrenildi.