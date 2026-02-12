Haberler

Aksaray Valisi Duru, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray Valisi Murat Duru, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak 2025 yılına damga vuran fotoğrafları değerlendirip oy verdi.

Aksaray Valisi Murat Duru, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Duru, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Vali Duru, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor", "Portre"de ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde" fotoğrafına oy veren Duru, "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Harun Özalp'in "Hareket zamanı", "Günlük Hayat"ta ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karelerini tercih etti."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama

DEM Parti-Erdoğan görüşmesinden saatler sonra ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı

Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır'dan ilk açıklama

Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! İlk açıklama geldi
Benzin pompaya yansıdı! İşte akaryakıtta güncel fiyatlar

Akaryakıt zammı pompaya yansıdı! İşte güncel fiyatlar...
Sınır komşumuzu kan gölüne çeviren olaylarda ölü sayısı 7 bini aştı

Olaylar durulsa da komşudan gelen acı bilanço korkunç
Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı

Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!

Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan 'VAR ziyareti' iddialarına yanıt

Galatasaray iddiası ortalığı karıştırdı hemen açıklama geldi