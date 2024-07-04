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Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Şehit Ramazan Yümer'in annesine taziye ziyaretinde bulundu

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Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 1998'de şehit olan Ramazan Yümer'in annesi Atike Yümer'in vefatı nedeniyle aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 1998'de şehit olan Ramazan Yümer'in annesi Atike Yümer'in vefatı nedeniyle aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Kumbuzoğlu, beraberindeki Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Nurettin Ulaş, İl Müftüsü Veysel Işıldar, şehit Yümer'in kardeşleri ve aile üyeleriyle görüşerek başsağlığı diledi.

Şehitlerin emanetlerinin her zaman yanında olduklarını belirten Kumbuzoğlu, "Şehitlerimizin emanetleri canımızdan azizdir. Her zaman yanınızda ve yakınınızdayız. Atike teyzemize Allah rahmet eylesin. Başsağlığı ve sabır diliyorum." diye konuştu.

Okunan Kuran-ı Kerim ve duanın ardından Kumbuzoğlu, aile üyeleriyle bir süre görüştü.

Kaynak: AA / Güncel

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