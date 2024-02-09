Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Eskil ilçesinde iki ilkokulun açılışına katıldı

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Eskil ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan iki ilkokulun açılışına katıldı.

Vali Kumbuzoğlu, ilçede yapımı tamamlanan Hürmüz -Mustafa Mutlu İlkokulu ile Hacı Battal Tüzün ilkokulun açılışını gerçekleştirdi.

Kumbuzoğlu, hayırseverlerin eğitime yaptığı katkılar için teşekkür ederek, açılışı yapılan okullarda vatana hizmet edecek hayırlı çocukların yetişeceğini ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan ve hayırseverler de konuşma yaptı.