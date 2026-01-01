Haberler

Kar ve tipi nedeniyle kapanan Aksaray-Ortaköy kara yolu ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Kar ve tipinin etkisiyle ulaşıma kapanan Aksaray-Ortaköy kara yolu, İl Özel İdare ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sonrasında kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Aksaray-Ortaköy kara yolu trafiğe açıldı.

Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar, tipi ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Dün, kar ve yoğun tipi yüzünden ulaşıma kapatılan Ortaköy- Aksaray kara yolunda İl Özel İdare ekipleri karla mücadele çalışması yaptı.

Çalışmanın ardından söz konusu yol kontrollü olarak açıldı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
