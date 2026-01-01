Kar ve tipi nedeniyle kapanan Aksaray-Ortaköy kara yolu ulaşıma açıldı
Kar ve tipinin etkisiyle ulaşıma kapanan Aksaray-Ortaköy kara yolu, İl Özel İdare ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sonrasında kontrollü olarak trafiğe açıldı.
Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Aksaray-Ortaköy kara yolu trafiğe açıldı.
Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar, tipi ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Dün, kar ve yoğun tipi yüzünden ulaşıma kapatılan Ortaköy- Aksaray kara yolunda İl Özel İdare ekipleri karla mücadele çalışması yaptı.
Çalışmanın ardından söz konusu yol kontrollü olarak açıldı.
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel