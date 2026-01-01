Aksaray-Ortaköy kara yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle yeniden ulaşıma kapatıldı
Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Aksaray-Ortaköy kara yolu yeniden ulaşıma kapatıldı. Sürücüler dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.
Aksaray-Ortaköy kara yolu, olumsuz hava koşulları sebebiyle yeniden ulaşıma kapatıldı, sürücüler dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.
Kentte iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle trafikte aksama yaşanıyor.
İl Özel İdaresi ekiplerinin temizlik ve küreme çalışması sonrası trafiğe açılan Aksaray-Ortaköy kara yolu, tekrar ulaşıma kapatıldı.
Kent çıkışında yolu kapatan ekipler, sürücüleri dinlenme tesislerine yönlendiriyor.
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel