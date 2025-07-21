Aksaray'da Yaralı Eşek Kurtarıldı

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Aksaray'da Tuz Gölü kıyısında yaralı halde bulunan eşek, vatandaşların ihbarı üzerine Aksaray Belediyesi Sokak Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Veteriner hekim, eşeğin ayağının kırık olduğunu tespit ederek tedavi sürecine başladı.

Aksaray'da ayağı kırık halde bulunan eşek, Aksaray Belediyesi Sokak Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne kaldırıldı.

Eskil ilçesi Tuz Gölü kıyısında yaralı halde bulunan eşeğin durumunu gören vatandaşlar, ilçe belediye ekiplerine ihbarda bulundu.

Aksaray'dan gelen Uzman Veteriner Hekim Mehmet Eroğlu, Tuz Gölü'nde eşeği yerinde inceledikten sonra eşeğin ayağının kırık olduğunu tespit etti. Daha sonra ilçe belediye ekipleri, eşeği Aksaray Belediyesi Sokak Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Eşeğin tedavisini üstlenen Eroğlu, eşeğin vatandaşlarca fark edilmemesi durumunda yaşama şansının olmadığını vurgulayarak, "Bir an önce tedavisine başladık. Barınakta röntgeni çekilecek tüm tedavisi tarafımca yapılacak. Umarım en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde yürümesini göreceğiz." diye konuştu.

Tuz Gölü'nü ziyarete gelen Fevzi Altan ise eşeğin kendilerini görünce zorla ayağa kalktığını ve topallayarak ilerlediğini görünce yetkililere ihbarda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Hacı Özkan - Güncel
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