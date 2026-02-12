Haberler

Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu ve 17 bin 200 lira ise dikkat çekti.

Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Düzenlenen operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 200 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu

Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi

Cenazeye damga vuran görüntü!
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı

Bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı
Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü

2 çocuk annesi kadının korkunç sonu: 13 yaş büyük sevgilisi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu

Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu
Felipe Melo'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler

"Avrupa Fatihi" Galatasaray için söyledikleri taraftarları delirtti
Şifonyerin alt çekmecesinde gizli bir geçit bulundu

Şifonyerin alt çekmecesini çekti, gördüğü karşısında donup kaldı