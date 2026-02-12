Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Düzenlenen operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 200 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.