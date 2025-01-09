Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 371 Ecstasy Hap Ele Geçirildi
Aksaray'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 371 ecstasy hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan M.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada M.K'nin kent merkezindeki adresine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 371 ecstasy hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
M.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.