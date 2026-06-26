Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Aksaray'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 bin 672 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.C., adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmanın ardından şüpheli M.C'nin (45) kent merkezindeki evine operasyon düzenledi.
Evdeki aramalarda 14 bin 672 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut