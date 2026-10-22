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Aksaray'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı

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Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu operasyonlarında farklı adres ve araçlarda arama yapıldı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslerde ve araçlarda farklı zamanlarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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