Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

AKSARAY'da devrilen traktörün altında kalan çiftçi Ali Altın (87), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Çavdarlılar köyünde meydana geldi. Ali Altın, tarlasını kontrol etmek için traktörüyle yola çıktı. Altın, kontrolünü yitirdiği traktör devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan Altın'ın öldüğü belirlendi. Kaza yerindeki incelemenin ardından Altın'ın cenazesi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma, kaza ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı