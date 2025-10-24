Aksaray'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden 3 Kardeş Defnedildi

Aksaray'ın Eskil ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazesi defnedildi.

Hastane morgundan alınan Azmi, Salih ve Tamer Çıracı kardeşlerin cenazeleri, Gölbez köyüne getirildi.

Kardeşlerin yakınları, burada taziyeleri kabul etti. Köy mezarlığı önünde kılınan namazın ardından cenazeler toprağa verildi. Törene, çok sayıda kişi katıldı.

Azmi Çıracı yönetimindeki 68 ART 449 plakalı otomobil, Sokarıklı köyü yakınlarında, Hacı Hasan S. idaresindeki 68 ABE 988 plakalı kamyonla çarpışmış, otomobilin sürücüsü ile aynı araçtaki kardeşleri Salih ve Tamer Çıracı hayatını kaybetmişti.

Kamyon sürücüsü Hacı Hasan S, gözaltına alınmıştı.