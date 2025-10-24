Haberler

Aksaray'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden 3 Kardeş Defnedildi

Güncelleme:
Aksaray'ın Eskil ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazesi, Gölbez köyünde düzenlenen törenle defnedildi. Törene çok sayıda kişi katıldı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazesi defnedildi.

Hastane morgundan alınan Azmi, Salih ve Tamer Çıracı kardeşlerin cenazeleri, Gölbez köyüne getirildi.

Kardeşlerin yakınları, burada taziyeleri kabul etti. Köy mezarlığı önünde kılınan namazın ardından cenazeler toprağa verildi. Törene, çok sayıda kişi katıldı.

Azmi Çıracı yönetimindeki 68 ART 449 plakalı otomobil, Sokarıklı köyü yakınlarında, Hacı Hasan S. idaresindeki 68 ABE 988 plakalı kamyonla çarpışmış, otomobilin sürücüsü ile aynı araçtaki kardeşleri Salih ve Tamer Çıracı hayatını kaybetmişti.

Kamyon sürücüsü Hacı Hasan S, gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Hacı Özkan - Güncel
