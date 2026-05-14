Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı
Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 3'ü ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 50 ADV 205 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Aksaray-Konya kara yolu 35. kilometresinde, Mehmet Çelik idaresindeki 42 EDC 32 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 12 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut
