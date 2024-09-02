Aksaray'da Şiddetli Yağmur Sonrası Dereler Taştı

AKSARAY'da aniden bastıran yağmur sonrası Topakkaya beldesindeki dereler taştı. Taşkın sonrası bazı tarım arazilerinde hasar oluştu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Akşam saatlerinde aniden başlayan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Topakkaya beldesinde bulunan dereler yoğun yağış sonrası taştı. Taşkınlar bazı tarım arazileri ve sebze bahçelerine zarar verdi. Dereden akan sel suları köprünün üstünden aşarken o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.