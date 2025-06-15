Aksaray'da Sıcak Hava Balonu Kazası: 1 Ölü, 19 Yaralı
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde havalanan 2 sıcak hava balonu, düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Bölgeye acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
AKSARAY'da 2 sıcak hava balonu, havalandıktan kısa süre sonra düştü. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.
Kapakdokya'nın başlangıç noktası olan Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi'nden havalanan 2 sıcak hava balonu, belirlenemeyen nedenle Gözlükköyü mevkisinde düştü. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel