Aksaray'da Sıcak Hava Balonu İnişte Kazaya Karıştı: Pilot Hayatını Kaybetti

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Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde, Endonezyalı turistleri taşıyan sıcak hava balonu sert iniş yaptı. Kazada pilot Hüseyin Türk hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Aksaray'da sıcak hava balonu sürüklendi; pilot öldü (2)

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Karataş köyü yakınlarında Endonezyalı turist kafilesini gezdiren pilot Hüseyin Türk yönetimindeki sıcak hava balonu, sabah saatlerinde anlık rüzgar değişimi nedeniyle sert iniş yaptı. Balon kazasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Sürüklenen sepetin altında kalarak hayatını kaybeden pilot Hüseyin Türk'ün (37) cenazesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından Nevşehir'e getirildi. 3 çocuk babası balon pilotu Hüseyin Türk, Kaldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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