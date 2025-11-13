Haberler

Aksaray'da Seyir Halindeki Otomobilde Piknik Tüpü Patladı: Sürücü Yaralı

Aksaray'da Seyir Halindeki Otomobilde Piknik Tüpü Patladı: Sürücü Yaralı
Güncelleme:
Aksaray'da seyir halindeki bir otomobilde bulunan piknik tüpünün patlaması sonucu sürücü Fuat K. yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aksaray'da seyir halindeki otomobilde bulunan piknik tüpünün patlaması sonucu sürücü yaralandı.

Fuat K. (55) idaresindeki 68 KD 675 plakalı otomobil seyir halindeyken araçta bulunan piknik tüpü bilinmeyen bir nedenle patladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Aynur Altunışık - Güncel
