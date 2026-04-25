Aksaray'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Aksaray'ın Eskil ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil hasar gördü.
Ahmet Kaçar'ın kullandığı 68 EU 930 plakalı otomobil, ilçe merkezinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak yetkililere haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında otomobil, kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: AA / Hacı Özkan