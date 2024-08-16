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Aksaray'da Servis Midibüsü Çarptı: 2 Yaşındaki Damla Yağmur Toprağa Verildi

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Aksaray'da anneannesiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken servis midibüsünün çarptığı 2 yaşındaki Damla Yağmur, doğum gününde toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan anneanne de kurtarılamadı.

AKSARAY'da anneannesi Selver Karataş (60) ile yolun karşısına geçmeye çalışırken servis midibüsünün çarptığı Damla Yağmur (2), doğum gününde toprağa verildi.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi TOKİ Konutları 5'inci etapta meydana geldi. Çaban Mercan (65) yönetimindeki 68 S 07 65 plakalı servis midibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Selver Karataş ile torunu Damla Yağmur'a çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Damla Yağmur'un öldüğü belirlenirken, ağır yaralı hastaneye kaldırılan Selver Karataş da kurtarılamadı. Kazayı duyup gelen Abdullah Karataş, eşi ve torununun öldüğü duyunca baygınlık geçirdi. Karataş polislere, "Torunumun babası da kısa süre önce öldü, şimdi ne yapayım ben" diyerek gözyaşı döktü.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Öte yandan kazayı duyup hastaneye giden Gülizar Yağmur (32) da üzücü haberi burada aldı. Yağmur'un eşi Hüseyin Yağmur'un 1 yıl önce beyin kanaması geçirerek öldüğü öğrenildi. Gülizar Yağmur'un, eşi öldükten sonra ailesinin yanında 2 kızı ile kaldığı belirtildi.

Otopsi işlemlerin ardından Damla Yağmur'un cenazesi, sabahın erken saatlerinde yakınları tarafından alınarak Çekiçler köyüne götürüldü. Cenaze toprağa verilirken, bugün Damla Yağmur'un doğum günü olduğu öğrenildi. Selver Karataş'ın da bugün defnedileceği bildirilirken, gözaltına alınan midibüs şoförünün işlemleri ise sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Damla Yağmur Doğum Günü Aksaray Yaşam Güncel Haberler

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