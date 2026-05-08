Aksaray'da çıkan yangında 50 balya saman zarar gördü

Aksaray'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.

Aratol Bahçeli Mahallesi'nde bulunan bir samanlıkta, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen samanlık yangınında, 50 saman balyası zarar gördü.