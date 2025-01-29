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Aksaray'da Sahte İçki Operasyonu: 1 Gözaltı

Aksaray'da Sahte İçki Operasyonu: 1 Gözaltı
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Aksaray'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında 273 litre viski, 27,5 litre etil alkol ve çok sayıda sahte ürün ele geçirildi.

Aksaray'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.Ç'nin kent merkezindeki ikametinde sahte içki imal ettiğini belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır 273 litre viski, 27,5 litre etil alkol, 1 litre sahte viski aroması, 295 sahte bandrol, 119 marka etiketi ve 112 marka kapağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
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