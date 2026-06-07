Parkta uğradığı biber gazlı ve bıçaklı saldırıda ağır yaralandı

AKSARAY'da arkadaşlarıyla parkta oturan T.K.(17), tartıştığı gruptaki 1 kişinin önce biber gazlı saldırısına uğradı, ardından da vücudunun 6 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi 2439 Sokak'taki bir parkta meydana geldi. T.K., parkta arkadaşlarıyla oturduğu sırada, yanlarına bir grup geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine karşı gruptan 1 kişi, önce biber gazı sıktı, ardından da T.K.'yı sırt ve bacaklarından bıçakladı. Vücudunun 6 yerinden bıçak darbesi alan T.K., kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan ve yanındaki arkadaşları da hızla bölgeden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan T.K., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan T.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturamaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı