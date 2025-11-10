Haberler

Aksaray'da Pancarda Obruk Oluştu

Aksaray'da Pancarda Obruk Oluştu
Güncelleme:
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde bir pancar tarlasında yaklaşık 2 metre çapında ve 15 metre derinliğinde obruk meydana geldi. Mevlüt Ağır, tarlasındaki obruğu fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yetkililer, obruğun nedenini araştıracak.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde pancar tarlasında yaklaşık 2 metre çapında ve 15 metre derinliğinde olduğu tahmin edilen obruk meydana geldi.

Gazi Mahallesi'nde sabah saatlerinde kendisine ait pancar tarlasında hasat yapan Mevlüt Ağır, arazisinde obruk oluştuğunu fark edince durumu mahalle muhtarına ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, güvenlik amacıyla obruğun etrafına şerit çekerek alanı koruma altına aldı.

Yaklaşık 2 metre çapında ve 15 metre derinliğinde olduğu öngörülen obruk, yetkililer tarafından incelenecek.

Sultanhanı ve çevresinde son yıllarda yer altı su seviyesinin düşmesi ve aşırı yer altı suyu kullanımına bağlı olarak obruk oluşumlarının arttığı biliniyor. Yeni obruğun da aynı nedenlerden oluştuğu değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Ayten Tosun - Güncel
