VALİ: YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Güncelleme:
VALİ: YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIRAksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kazanın ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek yaralılar hakkında bilgi aldı.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kazanın ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek yaralılar hakkında bilgi aldı. Hastanede önünde açıklama yapan Kumbuzoğlu, "Hepimizi derinden üzen, elim bir trafik kazası yaşadık. Olay, bu sabah Ankara-Niğde otobanı Ortaköy mevkisinde sabah 07.00 sularında meydana gelmiştir. Jandarma ekiplerimiz emniyet şeridinde rutin kontrollerini yaparken, bir minibüsün arkadan çarpması sonucu kaza meydana gelmiştir. Kazada maalesef 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur. 1 vatandaşımız da vefat etmiştir. Yaralı olan vatandaşlarımızın tedavisi Aksaray Eğitim Araştırma Hastanemizde devam etmektedir. 2'sinin durumu ağır, 1'nin durumu normal. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmamız devam etmektedir. Gelişmelerle ilgili bilgiler bilahare sizlerle paylaşılacaktır. Aziz şehitlerimize ve vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Kimlik belirleme çalışmalarımız da devam etmektedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
