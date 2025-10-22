Aksaray'da Kaza: 1'i Ağır 2 Yaralı
Aksaray'da otomobilin orta refüjdeki direğe çarptığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
M.D. (79) İdaresindeki 68 EP 991 plakalı otomobil, 15 Temmuz Şehitler Bulvarında refüjdeki direğe çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki N.D. yaralandı.
Aksaray Eğitirim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Aynur Altunışık - Güncel