Haberler

Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'ın Doğantarla köyünde hafif ticari araç ile yabancı plakalı otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Merkez ilçesine bağlı Doğantarla köyünde, İsmet Y. (41) idaresindeki 68 KP 367 plakalı hafif ticari araç, Kenan A. (45) yönetimindeki CN-839-ED yabancı plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan Nezahat S. (56), Rukiye Ç. (59), Sıdıka A. (37), A.S.M.A. (11) yaralandı.

Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Aynur Altunışık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cüler fırsat kolluyor

Karanlık gecenin yıl dönümünde Erdoğan'dan kritik uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal hayatını kaybetti

Deniz Baykal'ın hayatını adadığı isimden acı haber geldi

Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli

Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı

Elindekini AK Partili isme fırlattı

Trendyol Süper Lig'de 1. hafta programı açıklandı

Süper Lig'de heyecan, sürpriz karşılaşmayla başlıyor
Demirini satmak için yaktıkları kanepe, 10 dönümlük tarlayı küle çevirdi

Demirini satmak için yaktıkları kanepe, 10 dönümlük tarlayı küle çevirdi
Selim İmamoğlu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı

Oğlunun paylaştığı öne sürülen fotoğraf olay oldu

İnşaatta işçiler birbirine girdi: 3 yaralı

İşçilerin öldüresiye kavgası kamerada! Çok sayıda yaralı var