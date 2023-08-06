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Aksaray'da otomobil çarptığı yaya ağır yaralandı

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Aksaray'da otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 72 yaşındaki yaya ağır yaralandı. Kaza, Ebulfeyz Elçibey Caddesi Müftülük karşısında yaşandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekibi sevk edildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Aksaray'da otomobil çarptığı yaya ağır yaralandı

AKSARAY - Aksaray'da otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 72 yaşındaki yaya ağır yaralandı.

Kaza, Ebulfeyz Elçibey Caddesi Müftülük karşısında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Tiyatro Kavşağından Kültür Park istikametine seyreden Davud Akkan yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen Ahmet Şah N. isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya refüje düşerken kafasından ve bacaklarından yaralandı. Kafası kanlar içinde kalan yayaya ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı yayaya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa taşınan yaya ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi atına alınan yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, kafasından ağır darbe aldığı öğrenildi. Araç sürücüsü Davud Akkan polis ekiplerince gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - Güncel

Müftülük Aksaray Güncel Haberler

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