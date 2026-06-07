Haberler

Otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı

Otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray-Ankara kara yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarpıp savruldu. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

AKSARAY'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpıp, savrulması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Yasin Buğra Ünlü'nün (32) kontrolünü yitirdiği 06 DLN 142 otomobil, bariyerlere çarpıp savuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Yasin Buğra Ünlü ile yolcu konumundaki Zülfiye Ünlü (32), Alya Hifa Ünlü (3), Yağız Baran Ünlü (1) ve Hacer Karataş(58), ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu

Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genel seçimin provası gibi, 6 beldenin yeni başkanı belli oldu

Genel seçimin provası yapıldı, 3 parti başkanlıkları paylaştı
İran, İsrail’e yönelik füze saldırısı başlattı

İsrail'de sirenler çalıyor! İran füzeleri peş peşe fırlattı
Antalya Havalimanı'nda bebek bezinden servet çıktı

Gümrük ekiplerinin dikkati yakalattı: Bebek bezinden servet fışkırdı
Özgür Özel yönetimi DSP ile temasa geçti iddiası: 'Partiyi bize verin” teklifi

Kulisleri sallayan iddia! Özel'in teklif yaptığı parti ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket

Aziz Yıldırım'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket
İşte sandık sandık tüm sonuçlar! Aziz Yıldırım, 8 yıl aradan sonra geri döndü

İşte sandık sandık tüm sonuçlar! Aziz Yıldırım büyük fark attı
Irak'ta Kerbela ziyaretinden dönenleri taşıyan otobüste yangın çıktı: 25 ölü

Türbeden dönen ziyaretçileri taşıyordu! Onlarca kişi can verdi