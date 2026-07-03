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Aksaray'da yoldan çıkan otobüsteki 19 kişi yaralandı

Aksaray'da yoldan çıkan otobüsteki 19 kişi yaralandı
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Niğde-Ankara otobanında yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 19 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 65 BJ 369 plakalı yolcu otobüsü, Niğde-Ankara otobanı Babakonağı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Aksaray'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Aynur Altunışık
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