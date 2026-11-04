Aksaray'da operasyonda 4 zanlı tutuklandı, 2 bin 314 sentetik hap ele geçirildi

Aksaray'da operasyonda 4 zanlı tutuklandı, 2 bin 314 sentetik hap ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı. Adres ve araçlarda 2 bin 314 sentetik hap ile bir miktar esrar ele geçirildi, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 2 bin 314 sentetik hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.
Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA