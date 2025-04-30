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Aksaray'da Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Aksaray'da Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
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Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Hasan Elik, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti.

Ramazan Sanlav (21) idaresindeki 68 EP 172 plakalı otomobil, Mehmet Akif Caddesi'nde Hasan Elik (57) kontrolündeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Elik, ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Hacı Özkan - Güncel
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