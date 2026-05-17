Haberler

Kuyu Temizliği Faciayla Sonuçlandı: 2'si Kardeş 3 Kişi Yaşamını Yitirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'ın Koçpınar köyünde kuyu temizliği sırasında metan gazından etkilenen 4 kişiden 2'si kardeş 3'ü hayatını kaybetti.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'ın Koçpınar köyünde kuyu temizliği sırasında metan gazından etkilendikleri belirtilen 4 kişiden, 2'si kardeş 3'ü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Aksaray'ın merkeze bağlı Koçpınar köyünde Yeşildal ailesinin evlerinin bahçesinde meydana geldi. Temizlemek için kuyuya inen aile fertlerinden birinin uzun süre çıkmaması üzerine diğer aile fertleri de peş peşe kuyuya indi. Kuyuya inen 4 kişi çıkamadı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Metan gazından etkilendikleri belirtilen 4 kişi, ekiplerin uzun süren uğraşları sonucu kuyudan çıkarıldı.

Kardeş oldukları belirtilen İsmail Yeşildal (42), Mehmet Yeşildal (28), Recep Yeşildal ve akrabaları Murat Yeşildal, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan İsmail Yeşildal'ın tedavisi devam ederken, kardeşler Mehmet ve Recep Yeşildal ile ve akrabaları Murat Yeşildal hayatını kaybetti.

Aile yakınları kurtarma çalışmaları sırasında sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: ANKA
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak

Savaş davulları yeniden çalıyor! Trump sinyali verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski aşk alevlendi İşte Aziz Yıldırım'ın golcü hedefi

Fener taraftarının ölüp bittiği golcü için harekete geçti
İsrail'in İran'a saldırılar için Irak'ta 'ikinci gizli karakol kurduğu' iddiası

Çölün ortasına iki karakol birden kurmuşlar! Hem de burnumuzun dibinde
Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı

Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı: Yanında yürüyene bakın!

Şehit polis Emrah Koç'tan geriye kalan son görüntüler yürek burktu

Şehit polis Emrah Koç'tan geriye kalan son görüntüler yürek burktu
Okan Buruk'tan müjde: Onunla görüşmelerimizde önemli bir yere geldik

Okan Buruk müjdeyi verdi: Yıldız isimle imzalar atılıyor!
Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu

Süper Lig'e veda eden son takım belli oldu
Tümer Metin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını seçti: Hem insanlığına hem de hocalığına kefilim

Fener'in hocasını seçti: Hem insanlığına hem de hocalığına kefilim