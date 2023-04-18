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Aksaray'da kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Aksaray'da kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Aksaray'da emniyet şeridinde park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Aksaray'da emniyet şeridinde park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Rıfat Cirit (30) idaresindeki plakasız motosiklet, Konya- Aksaray kara yolu Bozcamahmut Mevkis'inde emniyet şeridinde park halindeki 42 AIZ 591 plakalı kamyonete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Eskil Devlet Hastanesine kaldırılan Cirit, hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Aksaray Güncel Haberler

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