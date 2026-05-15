Aksaray'da 3'üncü katın çatısında çalışan işçi, zemine düştü

AKSARAY'da, işçi Musa Bülbül (44), çalıştığı 3'üncü katın çatısından dengesini kaybedip zemine düştü. Yaralanan Bülbül, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında, Yunus Emre Mahallesi 7072 Sokak'ta meydana geldi. Çatı yapımında çalışan Musa Bülbül, dengesini kaybedip zemine düşerek yaralandı. Durumu fark eden mesai arkadaşlarının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bülbül'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı