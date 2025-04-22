Aksaray'da İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti
Aksaray'ın Paşacık Mahallesi'nde bir inşaatın 3. katından düşen işçi R.Ç, hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Aksaray'da inşaat halindeki binanın 3. katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Paşacık Mahallesi'ndeki inşaatın 3. katındaki iskelede boya yapan R.Ç, dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, R.Ç'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
İşçinin cenazesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel