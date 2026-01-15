Aksaray'da evlerden hırsızlık yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı
Aksaray'da 3 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 45 yaşındaki A.B., polis operasyonuyla tutuklandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarıyla kaydedildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde bir ay içinde 3 ayrı evden gerçekleşen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin A.B. (45) olduğunu belirledi.
Polis ekipleri, şüpheliyi Hamidiye Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hırsızlık anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel