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Aksaray'da Hayırsever İş İnsanından Yeni Okul ve Kur'an Kursu

Aksaray'da Hayırsever İş İnsanından Yeni Okul ve Kur'an Kursu
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Aksaray'ın Eskil ilçesinde hayırsever Ali Ermiş'in yaptırdığı okulun temeli atıldı ve bir Kur'an kursunun açılışı gerçekleştirildi. Törende Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, hayırseverliğin önemine vurgu yaptı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan okulun temeli atıldı, Kur'an kursunun açılışı yapıldı.

Temel atma törenine katılan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, hayırsever iş insanı Ali Ermiş'in bir ay önce valiliğe gelerek okul yaptırmak istediğini söylediğini dile getirdi.

Kumbuzoğlu, 74 yaşındaki Ermiş'in daha önce hiç okula gitmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Okul yaptırma talebi karşısında çok duygulandım. Allah razı olsun. Eskil'de bambaşka bir heyecan duyuyoruz. Ayrıca Kur'an kursunun açılışı da bizleri sevindirdi. Aksaray maşallah bu konuda öncü ve örnek bir memleket. 11 bin yıllık tarihi medeniyeti içinde barından bir memleketin kendi özgü güzel örneklerini görüyoruz. Hayırsever vatandaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından okulun temeli atıldı, Kur'an kursu açıldı.

Törene, Kumbuzoğlu'nun yanı sıra AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Eskil Kaymakamı Fuat Yurddaş, Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Hacı Özkan - Güncel

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