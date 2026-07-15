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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

AKSARAY'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 13.30 sıralarında Doğantarla Köyü yakınlarında meydana geldi. İsmet Yiğit (41) yöntemindeki 68 KP 367 plakalı hafif ticari araç, Fransa'da yaşayan Kenan Abur (41) yönetimindeki CN 839 ED plakalı otomobille çarpıştı. Kazada İsmet Yiğit ve araçta bulunan Nezahat Sökmen (56) ile diğer araç sürücüsü Kenan Abur, araçta bulunan Rukiye Çıtak (59), Sıdıka Abur (37) ve Alya Sura Medine Abur (16) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 6 yaralı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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