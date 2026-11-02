Aksaray'da evi kurşunlayan zanlı tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrole bırakıldı

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Aksaray'da bir evi kurşunlayan zanlı tutuklandı.

Meydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından bir grup, tartıştıkları kişilerin evini kurşunladı.

Olayda polis ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden M.A.Ç. sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA