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Aksaray'da evi kurşunlayan zanlı tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrole bırakıldı

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Aksaray'da evi kurşunlayan zanlı tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrole bırakıldı
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Aksaray'da Meydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda iki grup arasında çıkan tartışmanın ardından bir grubun, tartıştıkları kişilerin evini kurşunlamasıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Aksaray'da bir evi kurşunlayan zanlı tutuklandı.

Meydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından bir grup, tartıştıkları kişilerin evini kurşunladı.

Olayda polis ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden M.A.Ç. sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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