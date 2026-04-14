Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 379 bin 888 lira ceza kesildi

Aksaray'da ehliyetsiz olarak otomobil kullanan 16 yaşındaki B.K., polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye 379 bin 888 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pınar Mahallesi'ndeki denetimlerde B.K'nin (16) kullandığı 68 AL 121 plakalı otomobili durdurmaya çalıştı.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücü, Atatürk Bulvarı'nda kovalamaca sonucu yakalandı.
Ehliyetsiz sürücüye 379 bin 888 lira ceza kesildi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut