Sultanhanı’nda motosiklet kazası: 1 ölü
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Galip Kök (63) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Zafer Mahallesi Şehit Ahmet Dağlı Caddesi'nde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sultanhanı Dr. Hüseyin Ağır İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Kök, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Ayten Tosun