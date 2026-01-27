Haberler

Cinayet davasının karar duruşması sonrası 2 aile arasında kavga; 7 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da cinayet davasının karar duruşmasında 18 yıl hapis cezasını az bulan ailelerle sanığın ailesi arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

AKSARAY'da cinayet davasının karar duruşmasında 18 yıl hapis cezasını az bulan aile ile sanığın ailesi arasında çıkan kavgada, 2 kişi yaralanırken, olaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.

Sarıyahşi ilçesinde 29 Aralık 2023 tarihinde Selçuk Düğer (44), aralarında arazi anlaşmazlığı çıkan akrabası Fethi Düğer'i (52), tabancayla vurarak öldürdü, kardeşi İsa Düğer'i (47) de yaralandı. Olayın ardından tutuklanan Selçuk Düğer, bugün yargılandığı davanın karar duruşmasında hakkında 18 yıl hapis cezası kararı verildi. Duruşmayı takip eden Düğer kardeşlerin ailesi, cezayı az bulup, Selçuk Düğer'in ailesine tepki gösterdi. İki aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi yaralandı. Polisin biber gazlı müdahalesiyle taraflar ayrılırken, kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.

Polisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme! Bir numaralı gündem belli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak yeni karar
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı

Ev alırken bu hatayı yapanlar yandı: Tebligatlar gitmeye başladı
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım

Yasak aşk cinayetinin suç ortağı: Annemin cinsel görüntüleri...
Bakan Şimşek sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek

Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak yeni karar
Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak

Dünyaca ünlü otomobil devinde deprem! Binlerce kişi işten çıkarılacak
Düğünde takılan altınları kuyumcuya götüren vatandaşın dünyası başına yıkıldı

Düğündeki takıları kuyumcuya götüren vatandaşın dünyası başına yıkıldı