Haberler

Aksaray'da eski eşini ve onun kuzenini öldüren kişi aynı silahla intihar etti

Aksaray'da eski eşini ve onun kuzenini öldüren kişi aynı silahla intihar etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da bir kişi, eski eşi ve onun kuzenini öldürdükten sonra intihar etti. Olay, tartışma sonucu gerçekleşti. Üç kişi olayda hayatını kaybetti.

Aksaray'da bir kişi eski karısını ve onun kuzenini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Büyük Bölcek Mahallesi'nde bir apartmanın 2. katındaki dairede, Tolga K. (31) ile eski eşi Kübra K. (31) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Tolga K, üzerindeki tabancayla eski eşine ve onun kuzeni Zeynep A'ya (30) ateş etti. Tolga K, aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Tolga K. ile Kübra K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı Zeynep A. ise ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA " / " + Zekeriya Karadavut -
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurban Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti

Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti
Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu

Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu
Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

"Vasiyetimdir" diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum
Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti

Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti
Kurban Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti

Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti
25 yıl boyunca evinde biriktirdiği çöpü 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı

25 yıl boyunca evinde biriktirdi, 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi