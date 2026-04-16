Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı

Güncelleme:
Aksaray'da Gökhan B., çakmak istediği kuzeni Yusuf Başak'ı bıçakla yaraladı. Olay sonrası Gökhan B. kaçarken, Yusuf Başak hastaneye kaldırıldı.

AKSARAY'da, Gökhan B. (26) çakmağını istediği Yusuf Başak'ı (26) olumsuz cevap verince çıkan kavgada bıçakla yaraladı. Polis, olayın ardından kaçan Gökhan B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi 756 Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Başak iddiaya göre, kendisinden çakmak isteyen kuzeni Gökhan B.'ye olumsuz cevap verince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gökhan B., cebinden çıkardığı bıçakla Yusuf Başak'ı sol bacağından ve sağ elinden bıçakladı. Yusuf Başak kanlar içinde yere yığılırken Gökhan B. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yusuf Başak, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri kaçan Gökhan B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
