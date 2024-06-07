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Aksaray'da Boşanmış Çift ve Sevgilileri Arasında Kavga: Yaralılar Var

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Aksaray'da bir hafta önce boşanan bir çift, eski eşin sevgilisi ve ailesiyle yolda karşılaşınca tartışıp kavga etti. Taraflar birbirlerine keser ve tornavida ile saldırdı. Olayda yaralananlar oldu.

AKSARAY'da Ali D. (30), bir hafta önce boşandığı eski eşi G., sevgilisi Mücahit A. (28) ve sevgilisinin ailesi ile yolda karşılaşınca tartışıp, kavga etti. Birbirlerine keser ve tornavida ile saldıran taraflardan Ali D. ile Mücahit A.'nın babası ve kardeşi yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Şamlı Mahallesinde meydana geldi. Ali D., bir hafta önce boşandığı 3 çocuğunun annesi G., sevgilisi Mücahit A ve Mücahit A.'nın babası Yılmaz A.(48) ve kardeşi M.A. (16) ile yolda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında M.A., Ali D.'nin başına keserle vurup yaraladı. Ali D. de tornavida ile M.A.'yı göğsünden, Yılmaz A.'yı da bacağından yaraladı. Ardından kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, olay yerinden uzaklaşmak isteyen G., Mücahit A. ile kavgada yaralanan Yılmaz A. ve M.A.'yı yakaladı. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. G. ve Mücahit A. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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